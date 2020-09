RAZBOIUL PE STEAUA! Primul meci OFICIAL intre echipele care se lupta pentru ISTORIA Stelei | FCSB 2 - CSA Steaua, LIVE TEXT de la ora 17:00

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 3 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

UPDATE 9:25: A inceput deja "razboiul" dintre suporteri. Fanii echipei lui Oprita au afisat un banner prin care isi anuleaza adversarul din aceasta dupa-amiaza.

In aceasta dupa-amiaza, de la ora 17:00, in Seria a 4-a a Ligii a 3-a se joaca derby-ul dintre FCSB 2 si CSA Steaua.

Meciul, din a doua etapa a noului sezon, este unul plin de orgolii. Cele doua echipe incearca sa se impiedica una pe cealalta in lupta pentru promovare.

Pentru "ros-albastrii" lui Gigi Becali duelul va fi extrem de dificil in conditiile in care echipa a ramas fara antrenor in aceasta saptamana, dupa ce Bogdan Vintila a fost trimis de urgenta in Serbia, pentru a fi alaturi de prima echipa a clubului, in duelul din turul 2 preliminar al Europa League.

FCSB 2 a inceput sezonul cu un pas gresit, fiind invinsa in prima etapa de echipa secunda a lui Dinamo, scor 2-3.

De cealalta parte, echipa pregatita de Daniel Oprita a debutat cu dreptul in Liga 3, invingand-o cu 5-1 pe teren propriu pe CS Balotesti.

"Militarii" sunt favoriti si din punct de vedere al lotului, fiind cotati la 1,9 milioane de euro, fata de "ros-albastrii" lui Becali, care nu depasesc 525.000 de euro.

Meciul dintre FCSB 2 si CSA Steaua este programat la ora 17:00 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.