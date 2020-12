A marcat impotriva lui UTA, dar nu s-a bucurat pentru reusita! Gestul golgheterului Man dupa ce a deschis scorul pentru FCSB

FCSB s-a impus cu 3-0 pe teren propriu impotriva lui UTA Arad si s-a distantat la 5 puncte de Craiova in clasament.

Echipa lui Toni Petrea a obtinut a 7-a victorie consecutiva in Liga 1 si este lider solitar in clasament. Dennis Man a dechis scorul in minutul 76 din penalty-ul scos de Popescu, dar jucatorul FCSB-ului nu s-a putut bucura de reusita.

Man a fost crescut de UTA Arad, iar in 2016, Gigi Becali l-a cumparat pentru suma de 420 de mii de euro.

Jucatorul FCSB-ul a stat cu mainile ridicate si capul in jos, dupa ce a marcat golul, semn ca ii pare rau. Fotbalistul lui Gigi Becali este intr-o forma grozava si a marcat in acest sezon 10 goluri in 11 partide. De asemenea, Dennis Man ocupa pozitia de lider in clasamentul celor mai buni marcatori din Liga 1.