"FCSB are unul dintre cele mai mari talente din Europa!" Cine este fotbalistul pe care Dragomir il considera mai bun decat 'perlele' lui Gigi Becali

FCSB s-a impus cu scor de neprezentare in meciul cu UTA Arad din a 12-a etapa a Ligii 1.

Octavian Popescu a obtinut, in minutul 73, o lovitura de la 11 metri care a fost transformata de Dennis Man. Acesta a fost momentul care a deblocat partida, in minutele 90 si 90+2 Coman si Olaru inscriind si ei pentru a 7-a victorie consecutiva a ros-albastrilor.

Dupa meci, Octavian Popescu a fost laudat din nou de catre oamenii de fotbal din Romania. Dumitru Dragomir a declarat ca mijlocasul in varsta de doar 17 ani are un viitor stralucit in fata. Fostul sef al LPF s-a aratat impresionat de calitatile pustiului.

"Eu zic ca tot CFR Cluj e puternica la titlu, dar FCSB are un tur bun. Are cativa tineri foarte buni fotbalisti. Toata echipa e tanara. Gigi Becali a facut un centru bun de copii si juniori. In curand intrece academia lui Hagi.

FCSB are unul dintre cele mai mari talente din Europa. Pustiul ala, Popescu, inca e junior, dar va ajunge mare fotbalist. Mare de tot. Mai mare decat toate talentele lui Gigi Becali. Se vede, e jucator cu inteligenta, are o tehnica formidabila pentru varsta lui, are o capacitate de efort iesita din comun. Astea il caracterizeaza", a declarat Dumitru Dragomir, potrivit GSP.

Despre calitatile lui Octavian Popescu a vorbit si Toni Petrea, care a dezvaluit si ce il invata sa faca pe teren: "E foarte talentat, are mult de munca, dar de cate ori a intrat a demonstrat ca are un real talent. Are acel tupeu de jucator adevarat in teren, l-am incurajat intotdeauna sa ia actiuni individuale, sa nu fie foarte altruist", a punctat antrenorul celor de la FCSB.