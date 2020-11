Rednic a vrut sa o salveze pe Dinamo! Fostul antrenor era gata sa preia clubul in orice moment: "Aveam pe cineva care a vrut sa vina!" Atac DUR la Negoita

Mircea Rednic a inregistrat patru mandate de antrenor la Dinamo.

In sezonul trecut, Rednic s-a batut cu Dinamo pentru evitarea retrogradarii, iar cu tehnicianul de 58 de ani pe banca, Poli Iasi a reusit sa se salveze.

Legenda lui Dinamo a criticat aspru conducerea spaniola si strategia de transferuri pe care acestia au adoptat-o. Rednic a anuntat de asemenea ca a dorit sa preia clubul si ca putea sa aduca din start la echipa suma de un milion de euro.

"Fostul salvator, despre care s-a zis ca a salvat echipa, ce a facut? Nu a salvat-o. El numai din vanzari de jucatori, cu plus, minus... au fost peste 10 milioane de euro. Nu a bagat el 10 milioane.

Chiar m-a interesat (n.r.: sa preia clubul) si chiar am vrut. Aveam pe cineva care a vrut sa vina. Noi, daca ramaneam la Dinamo, aveam un buget de un milion in afara de drepturi tv, in afara de tot.

Erau doi sponsori care veneau cu 400.000 de euro, era domnul Juhas cu 1000 de euro si eu cu 500.000. Deci era un milion. Din 12 loje, doua le oprise domnul salvator si sapte era deja platite. De ce a refuzat Negoita? Pai datoriile care vor veni sunt mari!

Salvatorul a fost la ei in curte de vreo doua ori, dar ei nu au apreciat si nu s-au purtat cum ar fi trebuit sa se poarte cu un om care intr-adevar vrea binele clubului Dinamo. Pentru mine, acest club inca nu a fost vandut, a fost dat in administrare. Au venit niste baieti care, dupa parerea mea, nu au nicio treaba cu administrativul si cu fotbalul.

Atunci cand stii ce club ai preluat, cu datorii, tu vii si aduci jucatori cu contracte pe care ei nu le aveau in tara de unde provin. Inteleg ca au un nume, ca au trecut prin curtea lui Manchester City, Real Madrid, Barcelona, insa nu e suficient.

N-am vrut sa vorbesc pana acum pentru ca am fost suparat. Eu cand am fost la Dinamo bugetul era de 80-90.000 de euro, iar acum e de 500.000 de euro. La mine in echipa doar Nistor avea un salariu mai mare de 6.000 de euro

Cand preiei o societate, tu trebuie sa stii clar ce preiei. Li s-a dat in administratie, au spus ca era cineva in spatele lor si cand s-au uitat in spate, erau numai ei. Doar datoriile sunt de 7 milioane!", a declarat Mircea Rednic pentru Digi Sport.

Dinamo va juca sambata restanta impotriva celor de la Astra Giurgiu. Dupa 9 partide, "cainii" au adunat doar 5 puncte in clasament, fiind pe locul 15.