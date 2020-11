Dinamo a ajuns pe marginea prapastiei! Cum pot jucatorii din Stefan cel Mare sa bage clubul in DATORII URIASE incepand de luni

Dinamo este in pericol sa se afunde si mai mult in datorii.

Jucatorii nu se mai concentreaza pe antrenamente, gandindu-se cum sa scape din Stefan cel Mare.

Fotbalistii si-au pierdut increderea in investitorii spanioli si au inceput sa caute variantele prin care pot sa se desparta de Dinamo. Strainii de la echipa pot sa se adreseze direct oficialilor FIFA, solicitand sa le fie platite integral salariile. Aceasta este cea mai neagra varianta pentru Dinamo, in conditiile in care clubul ar putea sa se adanceasca in datorii de milioane de euro.

Pe 15 noiembrie se implinesc doua luni de cand dinamovistii nu si-au mai primit banii, jucatorii avand posibilitatea sa trimita incepand de luni notificari catre club pentru a-si recupera salariile.

Oficialii vor avea doua saptamani la dispozitie pentru a aduce banii, in caz contrar clubul riscand sa fie amestecat in procese la FRF sau direct la FIFA. Dinamo nu ar avea nicio sansa in aceste procese, cele doua institutii de fotbal fiind de cele mai multe ori de partea fotbalistilor.

Singura salvare a echipei este Pablo Cortacero si spaniolii care trebuie sa trimita bani cat mai urgent in conturile lui Dinamo. Clubul are nevoie de aproximativ o jumatate de milion de euro lunar pentru plata salariilor. Ibericii trebuie sa aduca, astfel, cat mai curand 1 milion de euro pentru fotbalistii si staff-ul care nu si-au mai primit banii de doua luni.

In plus, Dinamo are si datorii importante care trebuie achitate pana pe 30 noiembrie, FRF amenintand echipa cu o depunctare in cazul in care restantele nu sunt achitate.