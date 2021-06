EXCLUSIV | Continua seria achizitiilor la FCU Craiova! Marcel Puscas, noi detalii despre mutariile care vor avea loc la echipa in aceasta vara: "Vor mai veni jucatori in cantonament!"

FCU Craiova continua seria achizitiilor.

Craiova lui Mititelu a promovat la finalul sezonului trecut in Liga 1, iar la scurt timp dupa aceea oficialii clubului au anuntat o serie impresionanta de achizitii in vederea intaririi echipei pentru sezonul viitor.

Marcel Puscas, presedintele lui FCU Craiova, a anuntat programul oltenilor in zilele viitoare. Oltenii se vor reuni pe 19 iunie si vor pleca in Slovenia, unde vor disputa cinci meciuri de pregatire.

"Craiova se reuneste la 19. Ne intalnim cu toii, cu jucatorii actuali si cu inca doi, trei care vor veni probabil in cursul zilei de astazi. Si pana marti-miercuri vom anunta si celelalte transferuri.

Pe data de 21 iunie se pleaca in Slovenia. Avem un numar de cinci meciuri de pregatire acolo.

Jumatate din lota va face vizita medicala luni, iar cealalta jumatate va face vizita marti.

Apoi urmeaza pregatirea din Slovenia, acolo unde o sa ne lamurim daca ceea ce am facut din punct de vedere al transferurilor au fost de bun augur.

Probabil ca vor mai veni si direct in Slovenia cativa jucatori, deoarece sunt multi fotbalisti care mai au contracte cu cluburile actuale pana pe 30 iunie", a spus Marcel Puscas la Pro X, in cadrul emisiunii Ora exacta in sport.