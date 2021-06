Adrian Mutu doreste un nou portar la FCU Craiova! Pe cine a pus ochii noul antrenor al oltenilor

FCU este in negocieri cu Laurentiu Branescu.

Familia Mititelu are obiective marete pentru primul sezon in care FCU Craiova a promovat in Liga 1, dupa cum a anuntat. De aceea l-au adus pe Adrian Mutu la carma echipei si pe Marcel Puscas director general.

Potrivit ProSport, Mutu doreste sa isi aduca un portar cu experienta. "Briliantul" a pus ochii pe Laurentiu Branescu, portarul celor de la Poli Iasi. Confroma aceleiasi surse, jucatorul nu doreste sa continue in Liga 2 cu echipa din Copou si ar refuza o oferta din strainatate pentru a colabora cu fostul selectioner de la U21.

Pana la 27 de ani, Branescu a evoluat la CSM Ramnicu Valcea, Juventus Bucuresti, Juve Stabia, Virtus Lanciano, Szombathelyi Haladas, Omonia Nicosia, Dinamo si FK Zalgiris.