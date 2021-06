Cosmin Contra da verdictul dupa ce Mutu a semnat cu FCU Craiova! "Adi a demonstrat ca merita. Era pasul urmator in cariera"

Fostul selectioner il incurajeaza pe Mutu in alegerea facuta.

Colegi la echipa nationala ca si jucatori, Cosmin Contra crede ca Adrian Mutu a facut pasul corect mergand la FCU Craiova, dupa experienta pe care a avut-o la nationala de tineret. Fostul selectioner ii prevede un viitor stralucit si crede ca impactul lui Adi se va vedea inca din campionatul urmator.

"Eu vorbesc cu Adi. E finul meu. Vorbesc cu el destul de mult. A avut nesiguranta daca sa ramana la echipa nationala de tineret. Dar cred ca era pasul urmator in cariera, sa mearga la o echipa de club. Sa munceasca zi de zi. Ideile lui sa fie puse in aplicare mult mai bine. Pentru ca una e sa stai la nationala 2-3 zile. Sa muncesti, sa iti pui planul tau tactic in aplicare, iar alta, sa lucrezi luni de zile, sa poti lucra zi de zi cu jucatori tai, sa se vada mana ta.



Adi a demonstrat la echipa nationala de tineret, cat si la Voluntari, cand a fost si a salvat echipa, chiar daca a fost la baraj, ca e un antrenor tanar de mare perspectva. Ne leaga o prietenie foarte buna. Imi doresc ca el sa reuseasca la Craiova. Are idei foarte bune. Imi place. Sper sa vedem mana lui Adi Mutu in campionatul viitor", a spus Cosmin Contra pentru Telekomsport.