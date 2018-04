EXCLUSIV! Ce spune Sumudica despre venirea la FCSB! Antrenorul a anuntat conditiile in care se desparte de turci

Sumudica a vrut sa-si dea demisia dupa umilinta cu Fenerbahce, dar sefii i-au prelungit contractul pentru inca 2 ani! La vara, Sumudica vrea sa ia inca un roman la Kayseri.

Sumudica avea contract pana in 2019, dar turcii i-au facut unul nou. Pana in 2021. Sumudica a primit si o marire de salariu.

"M-am facut foarte repede placut, iar ei au apreciat lucrul asta si mi au inaintat inca o propunere de inca 2 ani de contract"

Sumudica a semnat noul contract, dar ii poate lasa pe turci la vara!

"In cazul in care nu voi termina in primele 8 si voi tremina pe locul 9 , eu voi pleca eu nu voi mai sta"

Acum, Sumudica e pe 7 si viseaza sa o duca pe Kayseri in Europa. Daca reuseste, il aduce si pe Ionita, care e rezerva la CFR.

"Nu este exclus sa iau un roman, cum exista posibilitatea sa nu iau nici un roman!"

Daca pleaca de la turci, Sumudica va merge la arabi. Nu revine in liga intai.

"Nu se pune problema sa ma intorc in fotbalul romanesc decamdata", a spus Sumudica pentru www.sport.ro.