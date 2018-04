ULTIMA ORA | Kayerispor a luat decizia finala dupa intalnirea cu Sumudica! Revolutie la echipa dupa infrangerea cu Fener

Kayserispor a fost calcata in picioare de Fenerbahce. Nu Sumudica va fi insa cel care va plati pentru acest lucru.

Declaratia presedintelui clubului, Erol Bedir, ramane in picioare. Conform celor de la Ajansspor, in urma intalnirii de 2 ore dintre conducere si Marius Sumudica s-a decis ca romanul sa ramana antrenorul echipei pana la final acestui sezon! In urma intalnirii de astazi a oficialilor clubului cu echipa, sefii de la Kayseri le-a transmis un avertisment jucatorilor!

Conform presei din Turcia, clubul se va intalni la finalul sezonului cu 5 jucatori si agentii acestora pentru a le rezilia contractele! Nu sunt dezvaluite numele acestora, ci doar ca 3 dintre ei sunt straini.

Kayserispor a ajuns pe locul 7 in clasament, insa este doar la 1 punct sub Trabzonspor, echipa aflata pe pozitia a 5-a care are sanse mari sa duca in sezonul viitor al Europa League.