ULTIMA ORA! Sumudica a dat lovitura! A amenintat ca isi da demisia, turcii i-au PRELUNGIT contractul! 

Marius Sumudica era hotarat sa plece de la Kayserispor dupa 0-5 cu Fenerbahce.

Nemultumit de prestatia elevilor sai, Marius Sumudica a anuntat ca e gata sa plece de la Kayserispor, echipa pe care spera s-o duca in Europa League.



Azi, presedintele clubului a mers la antrenament si s-a intalnit cu Marius Sumudica. Erol Bodir i-a facut o propunere surprinzatoare antrenorului roman: prelungirea contractului pe 2 ani, pe care Sumudica a acceptat-o.



Sumudica a anuntat la conferinta ca are salariu de 400.000 de euro pe sezon si a refuzat oferta de 2 milioane de euro pe sezon din Qatar.