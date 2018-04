Sumudica si-a anuntat IAR plecarea de la Kayseri, la o zi dupa ce clubul i-a prelungit contractul! Ce anunt incredibil a facut

Marius Sumudica nu vrea sa accepte obiectivele mici la Kayserispor!



Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Antrenorul le-a transmis jurnalistilor ca va parasi echipa daca nu termina cel putin pe locul 8 la finalul campionatului. Sumudica e nemultumit de atitudinea echipei si e gata sa paraseasca Turcia, desi patronul Bedir tocmai i-a oferit un nou contract pana in 2020.

"Obiectivul meu e locul 8. Daca terminam pe 9, eu plec la finalul campionatului. Pentru mine locul 9 ar fi ca o retrogradare", a spus Sumudica astazi.

Kayseri a pierdut luni cu Fenerbahce, 5-0. E cel mai dur esec al lui Sumudica de cand e in Turcia. Kayseri e acum pe 7 in Turcia, cu 41 de puncte. Locul 9, Malatyiaspor, e la 4 puncte in spate.