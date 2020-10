EXCLUSIV | "Caderea nu a fost provocata de Puljic! NU se impunea penalty!" Verdictul lui Porumboiu in legatura cu penalty-ul primit de Craiova

Adrian Porumboiu a dat verdictul, in direct la Pro X, cu privire la penalty-ul acordat in meciul dintre Dinamo si Universitatea Craiova.

Fostul arbitru a vorbit despre modul in care Horatiu Fesnic a gestionat faza in urma careia a dictat lovitura de la 11 metri transformata de Cicaldau, care a adus victoria Craiovei in derby-ul cu Dinamo.

"Fesnic este preferatul meu din lotul de arbitri ai Romaniei. Asta nu ma impiedica sa discutam faza din meciul Dinamo - Universitatea Craiova. Trebuie analizata in cele mai mici amanunte ca sa ne putem da seama daca a fost penalty sau nu. El a reacitonat foarte bine cand la o tinere reciproca i-a atentionat si nu le-a permis sa faca asta, sa aiba loc acel incident. Liga prevede clar ca arbitrii trebuie sa intervina intr-o situatie de genul.

Numai ca ei nu s-au oprit dupa ce au fost atentionati si aici intervien prima intrebare. Daca era mingea in joc cand mai mult il tine fundasul pe Marius Constantin, exista circumstante de penalty, daca nu era mingea in joc, nu dai penalty. Ambii jucatori folosesc bratele, si aparatorul dinamovist are bratele pe jucator, dar si Constantin cand iese din stramtoare, e cu mainile pe sus de parca prelua o stafeta. A continuat faza cu rapiditate, iar in momentul deplasarii lui Constantin se poate observa o cadere in niciun caz provocata de jucatorul advers pentru ca el deja plonjeaza cand acesta ii pune mana pe spate. Aparatorul nu mai avea pe unde sa treaca si a cazut peste el.

Deci, daca s-a dat 11 metri in momentul in care a cazut Constantin, parerea mea ca nu a fost o cadere normala, nu a fost provocata de mana care era pe spatele lui si practic nu se impunea 11 metri. Cei care invoca bratele jucatorului dinamovist trebuie sa tina cont de faptul ca si jucatorul Craiovei a folosit bratele initial si ca a plonjat destul de usor.

O singura mentiune. Bun, ai dat 11 metri, dar asta nu te impiedica sa aplici regulile jocului si sa repeti lovitura de la 11 metri pentru ca un coechipier al executantului a intrat in suprafata de pedeapsa inainte ca Cicaldau sa execute. Astea sunt lucruri elementare. De ce nu a facut-o? Trebuie sa invete din greseala asta", a declarat Adrian Porumboiu la Ora exacta in sport.