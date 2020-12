EXCLUSIV | Becali, prima reactie in cazul MONDIAL in care a fost implicat Coltescu! "Pai, ce, era galben, rosu, verde? Si eu tot 'ala negru' zic!"

In exclusivitate pentru www.sport.ro, Becali a facut primele comentarii dupa acuzatiile de rasism la adresa lui Sebastian Coltescu.

Scandalul care a facut inconjurul lumii are la baza o exagerare teribila, crede Becali. Patronul FCSB nu crede ca arbitrii romani au gresit in momentul in care s-au referit la Pierre Webo folosind detalii de identificare a culorii sale.

"A fost o aiureala. Am inteles ca nici n-a fost Coltescu, a fost Sovre ala de pe inregistrare. A zis 'ala negru'. Asta e ura? Daca zici discriminare, e vorba de ura. Unde e jignirea? Era galben, era rosu, era verde? Negru e negru si cu asta, basta! Nu poti sa spui de mine ca eu spun 'ala negru'. Si eu tot asa spun. Dar eu nu poti sa zici ca fac discriminare. Am facut in Uganda o manastire ortodoxa si un centru, am acolo sute de copii, le dau de mancare. Nu am ura de rasa cand eu le dau mancare copiilor. Ii crestinez, ii boteaza, facem misiune acolo", a spus Becali pentru www.sport.ro.