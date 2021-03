"Se chinuie rau si s-au mai apucat si de tampenii!" Jucatorii lui Dinamo, criticati dur dupa esecul de la Iasi! "Faceti ceva! E pericol de retrogradare"

Dinamo a fost invinsa cu 1-0 de Poli Iasi in etapa a 28-a a Ligii 1.

"Cainii rosii" nu au mai castigat in campionat de la finalul lunii ianuarie, de atunci inregistrand doua remize si 6 infrangeri. Dupa esecul de la Iasi, fostul portar din Stefan cel Mare a vorbit despre situatia de la echipa.

Florin Prunea s-a aratat ingrijorat de faptul ca echipa este in pericol de a retrograda, spunand ca unii dintre jucatori nu au ce cauta in tricoul lui Dinamo.

"La retrogradare nu e jucat nimic. Iasi va avea un cuvant de spus. Il stiu bine pe Nicolo Napoli, Poli va fi o nuca tare. Dinamo, daca nu-si recupereaza jucatorii, cu actualul lot nu poate sa castige niciun meci! Ma uitam pe banca, nu aveai ce schimbari sa faci.

N-au nicio vina jucatorii care au venit, dar transferurile n-au adus niciun plus. Din contra, s-au mai apucat si de tampenii, cum a fost cazul lui Gueye cu cocaina. Nepomuceno se chinuie rau, saracul, are 4-5 kilograme in plus.

Reactia lui Achim e corecta. Cam asta e la Dinamo, indiscplina la toate nivelurile. Cei din conducere, faceti ceva, nu e in regula! Echipa asta nu a aratat asa rau in istoria ei! Sa n-ai putina mandrie in tine cand imbraci tricoul ala?! E o istorie in spate! E pericol de retrogradare la Dinamo", a declarat Florin Prunea, potrivit DigiSport.

Cu doua etape inainte de fianlul sezonului regulat, Dinamo este pe locul 14, cu 27 de puncte. Pana la startul playout-ului, echipa lui Gigi Multescu mai are de jucat cu CFR Cluj si Academica Clinceni.