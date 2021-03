IREAL! O DRONA s-a prabusit pe teren in timpul meciului langa fostul dinamovist Garcia! Momente nemaivazute la meciul lui Bilbao! Ce scria pe bannerul pe care-l avea

In minutul 68 al jocului dintre Bilbao si Eibar (1-1), jocul a fost intrerupt dupa un incident total neobisnuit.

O drona s-a prabusit pe gazon chiar in apropierea lui Aleix Garcia, fostul jucator de la Dinamo aflat acum la Eibar. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.

Moniaparatul de zbor avea atasat de el un banner prin care cerea ca meciurile de la Euro 2020 programate pe San Mames sa nu se joace in orasul din Tara Bascilor! Bilbao e unul dintre orasele-gazda alese de UEFA pentru turneul final istoric pe care federatia europeana planuia sa-l organizeze vara trecuta.

In acest moment, nu se stie daca Euro 2020 va mai avea loc in baza planurilor initiale. O decizie finala va fi luata de UEFA in aprilie. Bucurestiul e si el oras-gazda pentru Euro. In capitala Romaniei ar trebui sa se dispute 4 jocuri: 3 in faza grupelor, plus o optime de finala.