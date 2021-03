Discurs FARA PRECEDENT al unui dinamovist dupa drama de la Iasi! Achim: "Nici la o echipa in faliment nu am vazut asa ceva, nu se poate, n-am intalnit nicaieri asa o indisciplina! Va fi greu sa ne salvam"

Vlad Achim e deprimat dupa seria neagra a lui Dinamo!

Mijlocasul spune ca lui Dinamo ii va fi greu sa scape de retrogradare in conditiile actuale si vorbeste despre o 'lipsa de disciplina cum n-a gasit la niciun club in cariera'.

"Obiectivul nostru a devenit in aceasta seara salvarea de la retrogradare, dar va fi greu sa indeplinim si obiectivul acesta, daca vom continua la fel. In seara asta am vazut indisciplina in teren cum n-am intalnit niciodata. Am mers si la un club care stiam ca va da faliment, Ceahlaul, dar o asemnea indisciplina eu n-am intalnit. Ramane sa se analizeze, speram sa se gaseasca rezolvarea acestor probleme.

Multescu a incercat sa gaseasca un sistem in care sa avem superioritate mai ales in zona de mijloc, am avut 2-3 perioade mai bune in joc, apoi am dat din ce in ce mai mult in spate. Indisciplina de la corner a dus la contraatacul din care s-a dat golul. N-am mai reusit sa producem nimic dupa aia. Indisciplina din teren intrece orice limita, asa ceva nu se poate", a spus Achim la Digisport.