De AICI pleaca haosul! Imaginea DEZASTRULUI de la Dinamo: situatie exploziva in vestiar, in birouri si in cabinetul medical! Cum NU faci fotbal pe FOAMETE! EXCLUSIV

Dinamo a pierdut la Botosani (0-1) si a primit o lovitura serioasa in lupta pentru play-off.

Desi pastreza sanse matematice sa fie intre primele 6 la finalul sezonului regulat, 'cainii' sunt constienti ca logica de pana acum a campionatului nu ii avantajeaza. Dinamo e pe 8, la 5 puncte in spatele lui Gaz Metan si al lui FC Botosani, ambele cu 33 de puncte. Pana la finalul sezonului regulat mai sunt 4 etape. Toate se vor juca in 2020. Dinamo trebuie sa bata tot si sa astepte pasi gresiti din partea rivalelor nou-create. Echipa lui Uhrin da peste Astra, Voluntari, FCSB si Gaz Metan, dar semnele anuntate pentru primele luni ale anului viitor anunta haos, nu revolutie pozitiva.

La Dinamo vine o noua reconstructie. Mai multi jucatori vor sa plece, Negoita vrea reduceri salariale masive, iar angajatii care se ocupa de fotbalisti sunt si ei cu demisiile scrise. Criza nu pleaca doar de la buzunarul gol al lui Negoita. Balanescu si Prunea sunt in relatii reci. Presedintele a fost de acord cu instalarea lui Prunea ca manager general, insa lipsa unui acord in cazul unor decizii luate in club a dus la un dialog tot mai dificil intre ei. De exemplu, instalarea de cateva ore a lui Leo Grozavu ca antrenor la Dinamo. Balanescu a fost cel care l-a contactat pe Grozavu si s-a inteles cu el, fara sa-l consulte pe Prunea. In cele din urma, Grozavu a facut doar un drum pana la Bucuresti fara sa mai fie prezentat oficial de Dinamo. Lui Prunea ii sunt reprosate mai multe miscari neinspirate in perioada de transferuri: Bru, Brito sau Rauta. Fostul goalkeeper si-a girat postul cu prezenta in play-off, un vis dintr-un somn tot mai adanc pentru alb-rosii.

Neplatiti de cateva luni si certati intre ei, jucatorii cauta si ei varianta desparitii. Cea mai importanta plecare se anunta a fi cea a lui Dan Nistor. Capitanul isi propune sa gaseasca intelegere in birouri pentru un contract avantajos in strainatate. 'Intelegerea' se traduce prin pretentii financiare limitate din partea lui Negoita, dispus sa-i permita plecarea pentru numai cateva sute de mii de euro.

Ramasa fara doctorul Motoaca acum doua luni, Dinamo nu pare sa-si fi rezolvat criza din staff. Conform surselor www.sport.ro, si alte persoane din imediata apropiere a fotbalistilor stau cu demisiile la indenama.

Politica super low-cost pe care Negoita vrea s-o aplice in 2020 nu-l sperie insa pe Dusan Uhrin. Cehul e gata sa ramana daca va primi garantii ca va avea ultimul cuvant la transferuri si sustinerea totala a conducerii. Cat va mai exista din ea!