"Eu n-am vorbit niciodata urat de Gigi si de FCSB!" Lacatus a raspuns intrebarii pe care i-ar pune-o TOTI stelistii: "Ai mai antrena vreodata FCSB daca te suna Becali?"

Lacatus e liber de contract dupa ce a parasit banca Stelei, in urma cu aproape un an si jumatate.

Fostul capitan al ros-albastrilor isi imparte timpul intre Romania si Spania. Lacatus a vorbit la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu" de pe gsp.ro despre cum se impart FCSB si Steaua in inima lui de actual suporter. Lacatus nu mai gaseste nicio cale de colaborare cu echipa lui Becali, despre care spune ca "nu-l reprezinta". Lacatus exclude o viitoare apropiere de FCSB, sub orice forma ar fi ea, dar lasa de inteles ca ar fi gata sa revina la CSA.

"Eu sunt alaturi cu sufletul de echipa din Ghencea, acolo m-am realizat ca sportiv si ca om. Cand se va apela la mine, voi raspunde 'prezent'. Sufletul meu este alaturi de aceasta echipa. De FCSB nu pot sa vorbesc, ei sunt in Berceni, joaca pe Arena Nationala, legaturile mele cu ei sunt inexistente. Sunt o echipa care pe mine nu ma reprezinta. Am lucrat cu Becali cand echipa era Steaua si juca in Ghencea. Nu am pastrat legatura. Nu pot sa spun ca sunt prieten cu Becali, sunt putini care sunt prieteni cu el, dar nici dusmani nu am plecat. Nu sunt dusmanos, nu port pica nimanui.

N-a fost sa fie, nu s-au obtinut rezultatele pe care ni le doream si eu, si el. Nu port pica nimanui. Nu, in niciun caz nu m-as duce antrenor la FCSB. Legaturile noastre s-au incheiat, colaborarea pe care am avut-o. Eu nu am vorbit urat niciodata de Gigi Becali sau de FCSB. Ca sa mai antrenez FCSB.... nu se va intampla. Este exclus! Nu mi-a placut sa vorbesc urat de nimeni care mi-a dat o paine. Am incercat sa evit discutiile in contradictoriu. Nu cred ca e normal sa faci publice anumite lucrur", a spus Lacatus.

Legenda Stelei il sfatuieste pe Becali sa se gandeasca de doua ori inainte sa incerce sa o duca pe FCSB in Ghencea, pentru a juca pe noul stadion ridicat in complexul Armatei.

"Cei din Minister vor decide daca FCSB poate sau nu sa joace in Ghencea. Daca Steaua va ajunge in liga a 2-a, nu ar fi o mutare tocmai buna. Chiar daca FCSB ar avea posibilitatea sa vina, nu cred ca ar fi primiti cu bratele deschise. O reactie pozitiva n-ar fi in niciun caz. E greu de spus daca vor fi 25 000 de spectatori la Steaua pe noul stadion... Daca vor promova, numarul suporterilor va creste, toata zona Ghencea si cartierele din jur vor putea veni alaturi de ei", crede Lacatus.