FCSB e gata sa renunte la jucatorul de la care Becali visa milioane! Stelistii vor sa-l imprumute in Liga 1. Detalii de ultima ora despre negocieri

Portarul Stefan Tarnovanu ar putea ajunge la Poli Iasi sub forma de imprumut.

Fotbalistul a fost cumparat de Gigi Becali la inceputul acestui an tot de la Poli Iasi, dar a ramas in lotul modovenilor pana s-a terminat sezonul. Pentru portarul in varsta de 20 de ani, sansele sa prinda un loc de titular in echipa lui Toni Petre sunt minime. La FCSB mai sunt in lot Vlad si Straton.

"Ar fi extraordinar. Tarnovanu e un portar pe care mi l-am dorit foarte, foarte mult. Eu si la Rapid am preferat sa joc cu under 21 in poarta. Este un risc mare, dar consider ca suntem mai castigati in teren”, a declarat Pancu despre un posibil imprumut al lui Stefan Tarnovan de la FCSB la Poli Iasi.

Plus ca in Liga 1 nu esti obligat sa joci 90 de minute cu ambii U21, doar cu unul. Mai e si varianta unei schimbari in primul minut, in caz de forta majora. Sa iau un copil si sa-l schimb imediat", a spus Daniel Pancu pentru FANATIK.

"Am declarat ca nu o sa fac asa ceva, dar vreau sa insist pe treaba asta si sa spun ca suntem intr-o situatie care nu a depins de noi, de Iasi. Noi l-am transferat pe Ianos Branza de la Botosani in ideea de a juca in poarta cu U21

Cu doua zile inainte de a incepe campionatul, ni s-a transmis ca Branza nu mai este eligibil pentru U21, pentru nationalele Romaniei. Noi am pierdut un jucator, practic. Din acest motiv, cand va apara Branza, e foarte probabil sa fac si eu ce fac alti antrenori prin Liga 1, adica schimbare in primele secunde", a mai spus antrenorul lui Poli Iasi.

FCSB s-a despartit de portarul Razvan Ducan in urma cu cateva saptamani. El a fost trimis sub forma de imprumut la Turris Turnu Magurele in Liga 2. Daca Tarnovanu va pleca, FCSB va avea in lot patru portari: Andrei Vlad, Catalin Straton, Mihai Udrea si Toma Niga.