"Este unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei!" Val de aprecieri pentru un fotbalist al FCSB-ului! Ar putea sa explodeze sub comanda lui Toni Petrea

Vina a marcat un gol superb pentru partida FCSB-ului de aseara si toti ochii au fost pe el dupa victoria ros-albastrilor.

Antrenorul Toni Petrea spune ca mijlocasul este unul dintre cei mai buni jucatori pe care ii are FCSB-ul, dar care nu si-a putut pune in valoare calitatile pe care le are:

"Din punctul meu de vedere, Ionut Vina este unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei si are calitati pe care aici nu prea si le-a pus in valoare. Ma bucura enorm evolutia lui si acest gol pe care l-a marcat. Sper ca asta sa ii dea mai multa incredere si sa evolueze din ce in ce mai bine", a spus antrenorul FCSB-ului dupa meciul cu Gaz Metan.

Helmut Duckadam: "Mi-a placut intotdeauna Vina!"

Mijlocasul ros-albastrilor a fost remarcat si de Helmut Duckadam, fostul presedinte de imagine al FCSB-ului. Duckadam a scos in evidenta si cateva greseli pe care le-a facut in trecut Vina, greseli care i-au adus critici dure din partea patronului. Gigi Becali spunea luna trecuta ca si-a luat 'teapa' cu Vina, dar odata cu venirea lui Toni Petrea la FCSB soarta mijlocasului s-ar putea schimba:

"Mie mi-a placut intotdeauna Vina, sigur ca el a gresit in unele momente incercand sa faca acelasi joc ca la Viitorul, riscand foarte mult, iar pe el l-a costat la FCSB. El ramane un jucator foarte bun din punctul meu de vedere", a spus Duckadam la Ora Exacta in Sport.

