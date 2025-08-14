”Orice om îi este teamă de o plângere penală”, spunea prim-ministrul Viorica Dăncilă în 2018, încununând cu această declarație un lung șir de gafe de exprimare și de greșeli gramaticale făcute de-a lungul carierei sale politice.

Premier al României între ianuarie 2018 și noiembrie 2019, Dăncilă a fost prima femeie ajunsă prim-ministru în țara noastră și prima femeie devenită președinte al Partidului Social Democrat (PSD).

Fosta profesoară de la Liceul Industrial Videle s-a perindat după plecarea din PSD pe la cîteva partide obscure (NOI - Națiune Oameni Împreună, PNCR - Partidul Național Conservator Român), iar acum are un nou proiect.

Viorica Dăncilă își face ”Fundație Internațională” care îi poartă numele



G4Media scrie că Viorica Dăncilă a depus la instanță cererea de înființare a ”Fundației Internaționale «Viorica Dăncilă» pentru o lume cu șanse egale”.

”În activitatea pe care am desfășurat-o mi-am dat seama că este nevoie de promovarea egalității de șanse în România și este necesar un plus în acest sens, în mai multe domenii.

﻿Poate sună cam pompos prezența în numele Fundației a lui «Internațională», dar chiar acest lucru ne propunem, abordarea acestor subiecte nu numai la nivel național, ci în cadrul unor dezbateri internaționale”, a declarat Viorica Dăncilă pentru G4Media.ro.

