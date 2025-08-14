”Orice om îi este teamă de o plângere penală”, spunea prim-ministrul Viorica Dăncilă în 2018, încununând cu această declarație un lung șir de gafe de exprimare și de greșeli gramaticale făcute de-a lungul carierei sale politice.
Premier al României între ianuarie 2018 și noiembrie 2019, Dăncilă a fost prima femeie ajunsă prim-ministru în țara noastră și prima femeie devenită președinte al Partidului Social Democrat (PSD).
Fosta profesoară de la Liceul Industrial Videle s-a perindat după plecarea din PSD pe la cîteva partide obscure (NOI - Națiune Oameni Împreună, PNCR - Partidul Național Conservator Român), iar acum are un nou proiect.
Viorica Dăncilă își face ”Fundație Internațională” care îi poartă numele
G4Media scrie că Viorica Dăncilă a depus la instanță cererea de înființare a ”Fundației Internaționale «Viorica Dăncilă» pentru o lume cu șanse egale”.
”În activitatea pe care am desfășurat-o mi-am dat seama că este nevoie de promovarea egalității de șanse în România și este necesar un plus în acest sens, în mai multe domenii.
Poate sună cam pompos prezența în numele Fundației a lui «Internațională», dar chiar acest lucru ne propunem, abordarea acestor subiecte nu numai la nivel național, ci în cadrul unor dezbateri internaționale”, a declarat Viorica Dăncilă pentru G4Media.ro.