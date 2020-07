Becali si-a vazut visul cu ochii: 3 schimbari la pauza! Pandele si Istrate au debutat in Liga 1! FCSB ajunge la 43 de jucatori folositi in actualul sezon

Schimbarile la pauza au devenit marca implicarii lui Becali in relatia cu antrenorii de la FCSB.

Fie ca a fost vorba de Reghecampf, Dica, Teja, Bogdan Andone sau Vintila, Becali si-a luat pauza meciului pentru el si a impus in multe momente inlocuiri. Toni Petrea resimte din plin 'stilul Becali'. Dupa cele doua modificari de la pauza finalei de Cupa cu Sepsi, FCSB a 'lovit' cu 3 jucatori la Medias.

Dupa 45 de minute au iesit Adi Petre, Nita si Cristi Dumitru, iar in locul lor au aparut Pandele, Israte si Darius Olaru. Pandele si Istrate au debutat in Liga 1! Daca Pandele a mai jucat in Cupa, cu Dinamo, Istrate e la primul joc oficial in tricoul FCSB. Atacantul de 18 ani a fost adus in iarna de la scoala de fotbal Ardealul si e considerat o mare promisiune pe postul sau. Becali a platit pe Istrate si pe alti 5 jucatori adusi de la Ardealul 100 000 de euro.