"Ar trebui sa plece, e grea situatia lui!" Verdict in cazul lui Adi Petre! Atacantul FCSB-ului, indepartat dupa doar 11 meciuri

Adrian Petre (22 de ani) a fost din nou inlocuit la pauza in partida Gaz Metan 0-1 FCSB.

Atacantul FCSB-ului a fost schimbat la pauza pentru a treia partida consecutiva si nu reuseste sa se impuna in echipa.

Helmut Duckadam, fostul presedinte de imagine al FCSB-ului, crede ca soarta lui Petre la echipa lui Gigi Becali a fost decisa si ar fi bine sa plece in cazul in care vine vreo oferta pe numele sau:

"Adrian Petre a avut cateva oportunitati de a marca, niste ocazii foarte clare in unele jocuri pe care nu le-a fructificat. Asta nu i-a prins bine ca moral, va fi greu sa isi revina la FCSB. Parerea mea e ca daca are o oportunitate ar trebui sa plece. E greu, e apasatoare situatia lui acum la FCSB", a spus Duckadam la Ora Exacta in Sport.

11 partide a strans Adi Petre in tricoul ros-albastrilor, pentru care a reusit sa inscrie 2 goluri. Atacantul este evaluat la 1.1 milioane de euro.

Gigi Becali l-a criticat in mai multe randuri si FCSB l-a transferat recent pe Sergiu Bus pentru postul de atacant central.