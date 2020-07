"A fost greu, mi-am pierdut increderea in mine! Nu stiu daca lui Becali i-a pacut golul!" Vina nu se gandeste la plecare. Ce mesaj are pentru Gigi

Ionut Vina a decis meciul cu Gaz Metan prin golul superb marcat in minutul 22 al partidei de la Medias.

Vina recunoaste ca a traversat o perioada dificila dupa criticile patronului, dar spune ca e pregatit sa-si schimbe 'istoria' la FCSB alaturi de Tommy Neubert si Toni Petrea. Vina nu se gandeste sa plece, in ciuda discursului dur al lui Becali.

"Mi-am pierdut si increderea, cred, dupa cele intamplate in acest sezon. Nu stiu daca patronului i-a placut golul meu, asta el poate sa va spuna. A fost o perioada dificila, dar nu vreau sa ma mai gandesc la ea. Traiesc prezentul, sper sa construiesc ceva frumos de acum incolo. Avem de invatat si de la mister, si de la Neubert, de la pinti nu mai zic. Vrem sa facem eventul la anul impreuna. Tommy n-a putut sa ne incarce foarte mult, avem meciuri din 3 in 3 zile, dar in cantonament o sa simtim pe pielea noastra ce inseamna Thomas Neubert", a spus Vina la Digisport.