Doamne, CE GOOOOL! Executie SUPERBA a lui Vina. Tocmai a IESIT de pe lista neagra a lui Becali?

Transferat in vara de la Viitorul pentru 700 000 de euro, Vina a avut un start in forta la FCSB.

Mijlocasul a iesit insa rapid din gratiile lui Becali si a fost folosit tot mai putin. Vina a revenit tot mai des in echipa de start in finalul sezonului, ajutat si de problemele de lot ale FCSB. Contra lui Gaz Metan, Vina a marcat primul sau gol in Liga 1 in tricoul FCSB. In minutul 22, Vina a tras superb de la 23 de metri, usor lateral dreapta, mingea a luat un super efect si l-a batut pe Plesca!

Datorita evolutiilor din ultima perioada si a golului marcat la Medias, Vina isi poate salva locul in lotul FCSB pentru sezonul viitor. Becali transmisese public ca vrea sa renunte la el si la Adi Petre, jucatori cu care spunea ca 's-a pacalit".