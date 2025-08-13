Tottenham, aflată la primul meci oficial sub comanda noului manager Thomas Frank, a fost foarte aproape de o surpriză la Udine. Londonezii au condus cu 2-0 după golurile marcate de fundașii centrali Micky van de Ven (39') și Cristian Romero (61').

Radu Drăgușin, de la extaz la agonie! Cum a fost surprins la Supercupa Europei, PSG - Tottenham

PSG a revenit spectaculos cu două goluri în ultimele 10 minute (Lee Kang-In 85' și Goncalo Ramos 90+4'), iar meciul a ajuns la loviturile de departajare. Din tabăra parizienilor a ratat doar Vitinha, chiar primul executant, în timp ce de la Tottenham nu au reușit să înscrie Micky van de Ven și Mathys Tel.



Deși este în continuare accidentat după accidentarea gravă suferită la finalul lunii ianuarie - ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate - Radu Drăgușin a făcut deplasarea la Udine alături de delegația lui Tottenham.



Drăgușin a fost surprins de camerele TV la marginea terenului, alături de un alt jucător accidentat, Destiny Udogie, în momentul loviturilor de departajare. Fundașul român și-a încurajat colegii după ce Pedro Porro a înscris de la 11 metri, însă imediat după a venit execuția decisivă a lui Nuno Mendes, care a dus trofeul la Paris.



Radu Drăgușin a primit medalie de campion în luna mai, după ce Tottenham a cucerit Europa League în urma finalei cu Manchester United (1-0) de la Bilbao. Spre deosebire de Supercupa Europei, Drăgușin a avut un aport important la câștigarea trofeului sub comanda lui Ange Postecoglou, fiind folosit în 7 meciuri din faza principală.