Tottenham, aflată la primul meci oficial sub comanda noului manager Thomas Frank, a fost foarte aproape de o surpriză la Udine. Londonezii au condus cu 2-0 după golurile marcate de fundașii centrali Micky van de Ven (39') și Cristian Romero (61').
Radu Drăgușin, de la extaz la agonie! Cum a fost surprins la Supercupa Europei, PSG - Tottenham
PSG a revenit spectaculos cu două goluri în ultimele 10 minute (Lee Kang-In 85' și Goncalo Ramos 90+4'), iar meciul a ajuns la loviturile de departajare. Din tabăra parizienilor a ratat doar Vitinha, chiar primul executant, în timp ce de la Tottenham nu au reușit să înscrie Micky van de Ven și Mathys Tel.
Deși este în continuare accidentat după accidentarea gravă suferită la finalul lunii ianuarie - ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate - Radu Drăgușin a făcut deplasarea la Udine alături de delegația lui Tottenham.
Drăgușin a fost surprins de camerele TV la marginea terenului, alături de un alt jucător accidentat, Destiny Udogie, în momentul loviturilor de departajare. Fundașul român și-a încurajat colegii după ce Pedro Porro a înscris de la 11 metri, însă imediat după a venit execuția decisivă a lui Nuno Mendes, care a dus trofeul la Paris.
Radu Drăgușin a primit medalie de campion în luna mai, după ce Tottenham a cucerit Europa League în urma finalei cu Manchester United (1-0) de la Bilbao. Spre deosebire de Supercupa Europei, Drăgușin a avut un aport important la câștigarea trofeului sub comanda lui Ange Postecoglou, fiind folosit în 7 meciuri din faza principală.
Radu Drăgușin, așteptat să revină în septembrie pe teren
Radu Drăgușin se află în continuare în procesul de recuperare după ce la finalul lunii ianuarie a suferit o ruptură la ligamentele încrucișate. Fundașul român este așteptat să revină pe teren în luna septembrie.
”Sunt bine, recuperarea este în planul pe care l-am avut inițial. Sunt într-un loc bun atât fizic, cât și mental și abia aștept să mă întorc pe teren. Nu am un răspuns la această întrebare (n.r. când va reveni pe teren), dar ideea este că sunt în ultima fază a recuperării, dar pentru mine asta e cea mai lungă, pentru că sunt în momentul în care simt că mai am puțin, dar, în același timp, sunt conștient că nu trebuie să grăbesc, pentru că este o accidentare din care te recuperezi destul de greu.
Eu am sperat până în ultimul moment să nu fie ceva serios, deși în momentul în care m-am accidentt și eram pe teren, mi-am dat seama că este o senzație pe care nu am mai avut-o niciodată, s-a dovedit a fi cel mai rău caz. A fost destul de greu până am înțeles și am învățat să trăiesc cu acest lucru, să îl accept, asta a fost cel mai dificil.
E dificil până accepți ce ți s-a întâmplat și până reușești să îți creezi o rutină, acum nu mai e rutina de a merge la antrenament să te antrenezi, te duci la antrenament să te recuperezi. Îmi lipsește terenul, îmi lipsesc colegii.
Dintre mesajele primite, foarte multe au fost și de la colegii de la națională. Am creat o familie și au fost acolo pentru mine. Am încercat să vin și să îi susțin la meciuri, cel puțin la cele de acasă. A fost foarte greu, nu sunt obișnuit să fiu în tribună”, a spus Radu Drăgușin într-un interviu acordat pentru FRF TV.