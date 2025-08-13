GALERIE FOTO Radu Drăgușin, de la extaz la agonie! Cum a fost surprins la Supercupa Europei, PSG - Tottenham

Radu Drăgușin, de la extaz la agonie! Cum a fost surprins la Supercupa Europei, PSG - Tottenham
Paris Saint-Germain a cucerit Supercupa Europei după o revenire spectaculoasă contra lui Tottenham, la Udine, scor 2-2 (4-3 d.l.d.).

Tottenham PSG Supercupa Europei radu dragusin
Tottenham, aflată la primul meci oficial sub comanda noului manager Thomas Frank, a fost foarte aproape de o surpriză la Udine. Londonezii au condus cu 2-0 după golurile marcate de fundașii centrali Micky van de Ven (39') și Cristian Romero (61').

Radu Drăgușin, de la extaz la agonie! Cum a fost surprins la Supercupa Europei, PSG - Tottenham

PSG a revenit spectaculos cu două goluri în ultimele 10 minute (Lee Kang-In 85' și Goncalo Ramos 90+4'), iar meciul a ajuns la loviturile de departajare. Din tabăra parizienilor a ratat doar Vitinha, chiar primul executant, în timp ce de la Tottenham nu au reușit să înscrie Micky van de Ven și Mathys Tel.

Deși este în continuare accidentat după accidentarea gravă suferită la finalul lunii ianuarie - ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate - Radu Drăgușin a făcut deplasarea la Udine alături de delegația lui Tottenham.

Drăgușin a fost surprins de camerele TV la marginea terenului, alături de un alt jucător accidentat, Destiny Udogie, în momentul loviturilor de departajare. Fundașul român și-a încurajat colegii după ce Pedro Porro a înscris de la 11 metri, însă imediat după a venit execuția decisivă a lui Nuno Mendes, care a dus trofeul la Paris.

Radu Drăgușin a primit medalie de campion în luna mai, după ce Tottenham a cucerit Europa League în urma finalei cu Manchester United (1-0) de la Bilbao. Spre deosebire de Supercupa Europei, Drăgușin a avut un aport important la câștigarea trofeului sub comanda lui Ange Postecoglou, fiind folosit în 7 meciuri din faza principală.

Radu Drăgușin, așteptat să revină în septembrie pe teren

Radu Drăgușin se află în continuare în procesul de recuperare după ce la finalul lunii ianuarie a suferit o ruptură la ligamentele încrucișate. Fundașul român este așteptat să revină pe teren în luna septembrie.

Sunt bine, recuperarea este în planul pe care l-am avut inițial. Sunt într-un loc bun atât fizic, cât și mental și abia aștept să mă întorc pe teren. Nu am un răspuns la această întrebare (n.r. când va reveni pe teren), dar ideea este că sunt în ultima fază a recuperării, dar pentru mine asta e cea mai lungă, pentru că sunt în momentul în care simt că mai am puțin, dar, în același timp, sunt conștient că nu trebuie să grăbesc, pentru că este o accidentare din care te recuperezi destul de greu.

Eu am sperat până în ultimul moment să nu fie ceva serios, deși în momentul în care m-am accidentt și eram pe teren, mi-am dat seama că este o senzație pe care nu am mai avut-o niciodată, s-a dovedit a fi cel mai rău caz. A fost destul de greu până am înțeles și am învățat să trăiesc cu acest lucru, să îl accept, asta a fost cel mai dificil.

E dificil până accepți ce ți s-a întâmplat și până reușești să îți creezi o rutină, acum nu mai e rutina de a merge la antrenament să te antrenezi, te duci la antrenament să te recuperezi. Îmi lipsește terenul, îmi lipsesc colegii.

Dintre mesajele primite, foarte multe au fost și de la colegii de la națională. Am creat o familie și au fost acolo pentru mine. Am încercat să vin și să îi susțin la meciuri, cel puțin la cele de acasă. A fost foarte greu, nu sunt obișnuit să fiu în tribună”, a spus Radu Drăgușin într-un interviu acordat pentru FRF TV.

Mesaj viral: „Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele”
PSG - Tottenham 2-2 (4-3 d.l.d.) | Francezii au c&acirc;știgat Supercupa Europei
Dan Petrescu, discurs atipic &icirc;naintea returului cu Braga: &rdquo;Cred că avem șansa noastră!&rdquo;
MM Stoica anunță două reveniri pentru meciul de la Priștina și dezvăluie: &rdquo;Nu știm dacă o să joace de la &icirc;nceput sau nu&rdquo;
Agentul lui Donnarumma a spus totul! De la ce a &icirc;nceput ruptura dintre portar și PSG și ce spune despre transferul la City
Cum a numit-o antrenorul lui Bașakșehir pe Universitatea Craiova, adversara probabilă din play-off-ul Conference League
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Răzbunarea arabilor: Contra, supus unei decizii incredibile

Cu se ocupă acum Adrian Neaga: Am văzut cum e să fiu antrenor, dar cred că mi-am găsit meseria favorită

Transfer bombă: Real Madrid i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Luka Modric!

Gigi Becali s-a ținut de cuv&acirc;nt! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la sosirea lui FCSB &icirc;n Kosovo

PSV a făcut anunțul despre Dennis Man, la nici 24 de ore după transfer: &rdquo;Asta am vrut să facem&rdquo;

Turismul la urs, fenomen periculos &icirc;n Poiana Brașov: Autoritățile descoperă momeală pusă intenționat pentru animale

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze v&acirc;nzările. &bdquo;Ne așteptăm la un recul&rdquo;

O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură

