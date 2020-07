Becali a trimis 5 in vacanta pentru a-l pune pe Morutan capitan! :) Logica banderolei la FCSB

Dupa Pintilii, Planic, Filip, Ovidiu Popescu sau Tanase, banderona a ajuns pentru meciul de la Medias la Olimpiu Morutan.

"Radoi mi-a zis ca Morutan pleaca primul daca joaca mai mult. Eu ascult de specialisti. O sa fie si capitan de-acum Morutan. Pe mine ma intereseaza banutu'. Daca e banutu', e foarte bine! Cand o sa vada lumea ca e si capitan, o sa coste mai mult", a explicat Becali in urma cu trei saptamani.

Planul n-a fost insa pus in aplicare imediat. Morutan a continuat sa fie mai mult rezerva la FCSB, atat cu Vintila, cat si de la venirea lui Toni Petrea pe banca stelistilor.

Foarte bun in a doua repriza a finalei de Cupa contra lui Sepsi, Morutan n-a primit doar postul de titular in deplasarea de la Medias. Mijlocasul ofensiv a luat si banderola de capitan, profitand si de absentele unor jucatori importanti din lot. Man, Coman, Tanase, Popescu si Cretu au fost lasati in vacanta de Becali dupa trofeul castigat la mijlocul saptamanii.