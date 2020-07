"Ma asteptam sa port banderola!" Ce spune Morutan dupa ce a devenit CAPITAN la FCSB

La Medias, Olimpiu Morutan a purtat in premiera banderola de capitan al FCSB.

Mijlocasul evaluat de Becali la 50 de milioane de euro spune ca nu simte presiunea discursului public al patronului.

"A fost un meci dificil cu Gaz Metan, am muncit pentru cele 3 puncte. Am avut o sansa sa marchez si eu. Il felicit pe Vina ca a marcat un supergol si ca a adus cele 3 puncte. Trebuie sa fim concentrati la ultimele doua meciuri si sa terminam cat mai sus. Ma asteptam sa fiu capitan. E o mandrie sa port banderola Stelei, sper s-o mai fac. Le multumesc colegilor ca au fost alaturi de mine. Eu trebuie sa demonstrez pe teren ca merit sa fiu capitan si sa ajung mai sus. Nu e nicio presiune pe mine pentru ca patronul spune de un transfer mare. Daca noi jucam bine, toata echipa se afirma", a spus Morutan la Digisport.