Toni Petrea, laudat dupa a doua victorie pe banca FCSB-ului! Si-a gasit Gigi Becali antrenorul ideal? "Se vede respectul jucatorilor!"

FCSB s-a impus in deplasare la Gaz Metan, scor 1-0.

Toni Petrea a reusit sa obtina a doua victorie din tot atatea meciuri de cand a fost instalat pe banca ros albastrilor. FCSB nu a incasat niciun gol in cele doua meciuri, reusind sa se impuna cu 1-0 atat in finala Cupei Romaniei cu Sepsi, cat si cu Gaz Metan in playoff.

Ilie Dumitrescu lauda venirea lui Toni Petrea la FCSB si spune ca se vede atitudinea schimbata a jucatorilor, iar organizarea este una mult mai buna:

"E un suflu nou. De ce spun asta? Pentru ca am fost impresionat de cum reactioneaza jucatorii cand se pierde mingea. Asta e un lucru important. I-am vazut pe Toni Petrea si Neubert cum gesticulau pe banca, cum dadeau indicatii, deci echipa arata foarte bine din punct de vedere al organizarii de joc.

Adica ii vedeam pe Morutan, Olaru, care au intrat foarte bine. Chiar si copilul asta, Istrate.

Cum se pierdea mingea, vedeam doua linii, distanta mica in compartimente si e clar ca, avand jucatori, de la mijloc in sus, buni, cu acest Vina, care a fost omul meciului, adica sunt jucatori care iti aduc plusul ala. Dar pentru mine, Vina nu e o noutate ce a facut in seara asta. Dar se vede lucrul asta pe care l-au adus cei doi antrenori, adica se vede o chestie respectata de jucatori.

Pentru ca nu mai e miza, ai luat Cupa, te astepti sa vezi mai multa relaxare si sa nu respecti tactic cand se pierde mingea. Dar toata lumea era preocupata sa acopere zona, sa faca pressing de intampinare, sa recupereze, chiar daca au fost copii. Si mi-a placut lucrul acesta, adica s-a lucrat ceva", a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

FCSB este pe locul 4 in playoff, cu 31 de puncte. Ros-albastrii mai au de jucat pe teren propriu cu CFR Cluj si cu Astra Giurgiu.