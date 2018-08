Eroul FCSB din derby, cu capul in pamant: a fost EXTREM de suparat! "Ati vazut ce se spune despre mine!" Coman a luat o DECIZIE CLARA: "Asta voi face!"

Coman a fost aspru criticat de patron dupa meciul din prima etapa cu Astra. Tanarul mijlocas a parut foarte afectat de aceste critici. Nu s-a bucurat dupa niciuna dintre cele doua reusite din derby si a fost extrem de serios si suparat la interviurile de la finalul meciului.

"Am marcat doua goluri, sunt multumit. E un meci foarte bun, un meci in care am incercat sa-mi ajut echipa. N-as vrea sa comentez ce a spus patronul despre mine, eu sunt un jucator tanar si vreau sa joc cat mai mult. Restul, va veni de la sine. Ati vazut ce se spune despre mine. Trebuie sa trag tare, sa muncesc cat mai mult", a declarat Florinel Coman la finalul partidei.