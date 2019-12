"Vrea sa plece? Foarte bine!" Primul jucator care pleaca de la FCSB dupa pauza de iarna! Becali a facut anuntul! Cine ii paraseste pe ros-albastrii

Gigi Becali a vorbit despre situatia unui fotbalist de la FCSB.

Fundasul celor de la FCSB, Cristi Manea, vrea sa ii paraseasca pe cei de la FCSB, fiind nemultumit de situatia in care se afla. Cristi Manea a ajuns rezerva de lux la FCSB, iar dupa sarbatorile de iarna vrea sa se intalneasca cu Gigi Becali pentru a lamuri situatia sa.

"Este clar ca este foarte greu sa ii mai platesc lui Cristi Manea clauza de transfer definitiv. Voi ati da doua milioane de euro pentru un jucator care nu poatae sa prinda la noi primul1? Ce vreti sa ii fac eu? Sa il bag in echipa peste vointa lui Bogdan Vintila? Daca Valentin Cretu este peste Cristi Manea ce pot eu sa fac? A, daca Manea juca meci de meci si era cel mai bun, atunci poate ca ma gandeam sa platesc pe el doua milioane de euro, dar asa nu am cum.

Vrea sa plece? Foarte bine! Il astept sa discutam dupa sarbatori pentru ca si mie imi pare rau de el ca nu joaca, dar nu am ce sa ii fac. Salariul lui este cel pe care il stiti toti, dar chiar si asa eu merg pe mana antrenorului meu. Vintila a facut o echipa foarte buna, iar el mi-a explicat de ce nu joaca Manea titular. Eu nu am semnat cu Manea contract de titular, am semnat contract si atat", a spus Gigi Becali pentru Prosport.