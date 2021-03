"Era necesar sa impartim lotul pentru meciul cu Steaua!" Ce a spus Toni Petrea inainte de deplasarea la Arad! Unde isi doreste sa joace meciurile din playoff

FCSB joaca sambata, de la ora 20:00, pe terenul celor de la UTA Arad.

Inaintea partidei, antrenorul Toni Petrea a vorbit despre meci, punctand cat de importante sunt punctele puse in joc la Arad, in ciuda faptului ca patronul Gigi Becali a ales sa trimita o parte dintre fotbalistii de la prima echipa la a doua reprezentativa a clubului, pentru derby-ul cu Steaua din Liga 3.

Tehnicianul a comentat si nevoia FCSB-ului de a-si gasi un alt stadion pe care sa joace meciurile de acasa dupa ce Arena Nationala va fi predata catre UEFA in vederea pregatirii pentru Euro 2020.

"Avem o deplasare lunga, vom juca in fata unei echipe bune, o echipa cu dubla motivatie. In primul rand pentru ca sunt aproape de accederea in playoff si in al doilea rand pentu ca au castigat un singur meci pe teren propriu si cred ca vor fi foarte motivati.

Noi mergem increzatori, sa castigam si sa ne pastram prima pozitie din clasament. Ne intereseaza sa castigam urmatorul meci, incercam sa aliniem cel mai bun 11 si cele mai importante sunt punctele de maine seara.

Avem o lista cu jucatori care pot participa si la jocurile echipei a doua din Liga 3 si am considerat ca pentru meciul cu Steaua trebuie sa impartim cumva lotul, dar pentru noi e foarte important meciul de la Arad si trebuie sa castigam.

Nu stiu ce ne asteapta acolo, stiu ca nu a nins, dar cred ca va ploua la ora jocului. Conteaza doar ca noi sa facem tot ce tine de noi pentru a ne face jocul.

Ultimul meci pe Arena Nationala va fi cu CFR. Ne dorim apoi sa jucam undeva aproape de Bucuresti, pe un teren pe care sa ne putem face jocul, dar vom vedea ce solutii se gasesc", a declarat Toni Petrea la conferinta dinainte de meci.

Partida dintre UTA Arad si FCSB este programata sambata, de la ora 20:00, si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

DERBY IN GHENCEA: STEAUA - FCSB 2, sambata, ora 15, live video pe www.sport.ro!