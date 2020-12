Haaland e ca si plecat de la Dortmund! "Nu putem decat sa fim mandri ca l-am avut in Bundesliga!" Anunt URIAS despre masinaria de goluri norvegiana

Fostul mare fotbalist german Lothar Matthaus a facut anuntul mult asteptat in Germania.

Matthaus a anuntat plecarea lui Erling Haaland de la Borussia Dortmund pentru site-ul oficial al Bundesligii. Fostul fotbalist de la Bayern Munchen si Inter a dezvaluit ca atacantul de 20 de ani este pregatit sa faca un pas inainte catre una din fortele Europei.

"Haaland nu va mai juca pentru Dortmund mult timp, va face urmatorul pas in cariera. E deja pregatit si nu putem decat sa fim mandri ca l-am avut in Bundesliga. Dortmund trebuie sa se felicite ca a adus un asemenea jucator, aduce energie pozitiva in echipa si inscrie o multime de goluri. E de neinlocuit", a spus fostul campion mondial sursei citate.

Erling Haaland is ready to 'make the next step' and leave Borussia Dortmund, says Lothar Matthaus https://t.co/MPw2C2WgaH — MailOnline Sport (@MailSport) December 22, 2020

Atacantul norvegian este dorit de mai multe echipe de top ale Europei, printre care Manchester United, Manchester City, Barcelona sau Real Madrid.

Este de asteptat ca Haaland sa faca pana la urma pasul spre unul dintre acesti giganti, intrucat a declarat ca marele sau vis este acela de a castiga trofeul UEFA Champions League, iar cu Borussia Dortmund acest lucru este mai greu de realizat.

Cu toate acestea, starul norvegian nu forteaza in acest moment plecarea de pe Signal Iduna Park si isi doreste sa ajunga cu Borussia la nivelul granzilor Europei.

"Castigarea Champions League este evident un vis mare pentru mine. Vreau sa castig trofee cu Dortmund. In acest moment, Bayern Munchen este cea mai buna echipa din lume si noi trebuie sa ajungem la un nivel mai bun si sa ii invingem. Vom da totul pentru asta", a spus Haaland referitor la acest subiect.