Danut Lupu, atac furtunos la adresa lui Cortacero! "Pe vremea mea, nu iesea din stadion pana nu-si preda actiunile!" Care ar fi planul spaniolilor cu privire la Cornel Dinu!

A fost nebunie dupa sedinta de luni seara de la Dinamo.

Fanii au luat cu asalt hotelul in care este cazat Pablo Cortacero pentru a-i cere explicatii. Unul dintre bodyguarzii sefilor clubului l-a pus la pamant pe un membru din board-ul DDB, iar conflictul a luat amploare. Danut Lupu este de parere ca jucatorii lui Dinamo ar fi trebuit sa vina in sprijinul fanilor si sa-i ceara explicatii lui Cortacero.

Fostul mijlocas dinamovist a declarat ca in urmatoarele saptamani ar fi posibil un scenariu prin care spaniolii sa scape de Cornel Dinu de la club, dupa cum a auzit. Totusi, Lupu are si puterea sa glumeasca si spune ca lui Cortacero nu-i va merge schema pe care le-a facut-o jucatorilor lui Dinamo, si spune ca ar putea avea mari probleme daca nu ii va plati pe bodyguarzi. :)

"Daca acest Cortacero era pe timpul generatiei mele nu iesea din stadion pana nu isi preda actiunile. Jucatorii nu au dat dovada de tarie de caracter si i-au lasat pe suporteri singuri cu Cortacero. Pai, ba, fratii mei, suporterii astia au dat bani pentru voi, iar voi nu ati avut curajul sa va strangeti si sa va duceti peste Cortacero la Stadion?

Pai, asta trebuia scos in suturi de acolo daca nu isi preda actiunile. Jucatorii aveau obligatia sa se duca acolo si sa ii sustina pe suporteri in fata acestui nesimtit. Cum iti permiti, ma, sa iti bati joc de jucatorii lui Dinamo atata timp, iar acum le vinzi gogosi ca maresti capitalul si deja ai luat o parte din bani, dar iti sunt blocati? Ai ajuns tu sa iei o intreaga Romanie la misto? Ai ajuns tu sa-l umilesti pe nea Cornel Talnar? El este un simbol al lui Dinamo, dar am auzit ca vrea sa-l mazileasca in viitoarea sedinta si pe Cornel Dinu. Va dati seama cata minte are spaniolul asta?

Era bine daca era tinut si el pe la Saftica patru luni fara bani si fara mancare? Dar stati sa vedeti ca firma aia de paza o sa-si doreasca banii, iar lui Cortacero nu o sa ii mearga cu bodyguarzii asa cum i-a prostit pe jucatori. Toti angajatii de la Saftica si toti jucatorii trebuiau sa se duca peste acest individ la stadion. Eu daca eram jucator l-as fi scos pe asta in suturi de la sedinta aia", a declarat Danut Lupu pentru ProSport.