Anuntul BOMBA facut de Becali dupa 3-3 cu Dinamo: stop achizitii! "Nu mai vrea sa imbunatatesc nimic!" Care e jucatorul care l-a cucerit definitiv la derby

FCSB 3-3 Dinamo / Echipa lui Nicolae Dica a condus de 3 ori in derby-ul cu Dinamo insa a fost egalata de fiecare data si are un singur punct dupa primele 2 etape.

Desi Nicolae Dica a spus in mai multe randuri ca doreste un fundas si un atacant, Gigi Becali a anuntat la finalul partidei cu Dinamo ca nu mai doreste sa aduca jucatori. Mihai Stoica a anuntat ca Lopez a refuzat oferta FCSB, lucru confirmat si de Nicolae Dica dupa partida.



"Cum sa imbunatatesc defensiva? Spuneti voi. Eu nu vreau sa mai imbunatatesc nimic, pentru ca imi place cum am jucat.

S-a simtit lipsa lui Pintilii. Primele doua goluri au fost luate pentru ca nu au dublat mijlocasii centrali. Dar asta e fotbalul, nu am ce sa spun nici de Filip, ca a facut un meci bun" a spus Gigi Becali dupa partida.

Gnohere a deschis scorul pentru FCSB in minutul 10, Axente egaland pentru Dinamo inainte de pauza. Florinel Coman a dat apoi gol direct din corner pentru ca Nistor sa egaleze din nou. Acelasi Florinel Coman a dus scorul la 3-2 in minutul 68 pentru ca Mihai Popescu sa egaleze pentru a 3-a oara in minutul 89 cu o lovitura de cap.