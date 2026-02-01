Stefan Ortega (33 de ani) se desparte de Manchester City și va continua în Premier League, la Nottingham Forest.

Portarul german a semnat un contract valabil până în iunie 2026, într-un transfer estimat la până la 500.000 de lire sterline.



Stefan Ortega semnează cu Nottingham Forest



După ce în acest sezon nu a bifat niciun minut sub comanda lui Pep Guardiola, Ortega a decis să accepte o mutare care îi poate oferi mai mult timp de joc.



„Stefan vine cu o experiență fantastică și cu o mentalitate de învingător, după ce a făcut parte dintr-o echipă extrem de performantă. Ne va ajuta atât pe teren, cât și în vestiar”, a transmis Edu Gaspar, directorul sportiv al clubului.



Ortega a jucat 56 de meciuri pentru Manchester City și a făcut parte din lotul care a reușit tripla istorică în sezonul 2022/23: Premier League, FA Cup și UEFA Champions League. În total, germanul a cucerit șapte trofee alături de „cetățeni”.

