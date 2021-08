Are 15 ani și e "pariul" lui Hagi. Enes Sali: "Neymar, Messi și Iniesta m-au învățat multe lucruri"

Enes Sali, un fotbalist de doar 15 ani, a debutat în Liga 1, la Farul, în partida cu Sepsi, scor 1-0, din etapa a patra a Ligii 1.

Atacantul cu origini din Canada a fost trimis în teren spre finalul meciului dintre Farul Constanța și Sepsi, câștigat de trupa de la malul mării cu 1-0. Enes Sali, fotbalist trecut prin La Masia, a devenit cel mai tânăr jucător debutat de fosta Viitorul, actuala Farul, depașind recordul lui Ianis Hagi.

Sali este noul "pariu" al lui Gică Hagi, la Farul Constanța. Fotbalistul are un potențial enorm, astfel că și așteptările sunt uriașe. El a oferit un interviu, pe care Farul Constanța l-a postat pe pagina oficială de Facebook.

Enes Sali a debutat în meciul Farul - Sepsi 1-0

"Nu cred că am avut emoţii, sunt foarte fericit că am debutat. Este o experienţă foarte frumoasă. Îi mulţumesc domnului Hagi pentru această oportunitate şi că are încredere în mine şi mă susţine. Sper să joc cât mai multe meciuri şi să facem suporterii fericiţi.

Sincer, nu mă aşteptam să joc, dar a avut încredere în mine. Mi-a zis (n.r.: - Gică Hagi) înainte de meci să am încredere în mine, să intru fără frică şi după meci m-a felicitat.

Acolo m-am născut (n.r. în Toronto), la 5 ani am început fotbalul şi după m-am mutat la Barcelona, la 8 ani, am stat acolo 2 ani şi după aia am venit în România.

Da, vă daţi seama, m-am întâlnit cu Neymar, Messi, Iniesta, jucători cu nume mari. M-au învăţat multe lucruri. Ei m-au învăţat să driblez aşa bine. Mi-au spus că să am încredere în mine mai mult şi m-au ajutat să-mi îmbunătăţesc calitatea asta. Idolul meu este Messi", a spus Sali.

