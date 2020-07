Emotii Gigi Becali inaintea duelului cu Craiova! "Pana acum era diferenta mare de valoare, dar acum pot castiga!" De ce jucatori se teme patronul FCSB-ului

FCSB va juca in deplasare la Craiova, duminica, de la ora 21:00. Partida va fi LIVE TEXT pe WWW.SPORT.RO.

Universitatea Craiova este victima favorita a ros-albastrilor, care s-au impus de 9 ori in ultimele 10 partide.

In turul din playoff, FCSB s-a impus cu 4-1. Oaida cu o dubla, Tanase si Man inscriau golurile ros-albastrilor in acea partida, in timp ce singurul gol al oltenilor era marcat de Barbut.

Gigi Becali spune ca diferenta de valoare dintre cele doua echipe a condus la corectiile pe care FCSB i le-a aplicat Craiovei, insa lucrurile s-au schimbat in ultima perioada. Patronul ros-albastrilor se teme de echipa din Banie inaintea meciului de duminica si spune ca au o echipa mult mai valoroasa acum:

"Pana acum era diferenta de valoare, ei niciodata nu au fost mai valorosi decat noi. Se implinea dreptatea. Si acum cred ca suntem mult mai valorosi decat ei, dar au si ei echipa. Au Cicaldau, Nistor, Mateiu. E si Mihaila, dar la el depinde in ce zi e. Daca e in zi proasta nici nu atinge mingea. Mai au si Koljic, Ivan, deci au si ei. Pana acum era diferenta mare de valoare. Acum suntem putin mai valorosi, dar pot castiga si ei", a declarat Gigi Becali la PRO X.

Craiova este lider in playoff-ul Ligii 1, cu 38 de puncte, la un singur punct distanta de CFR Cluj, ocupanta locului secund.

FCSB este pe locul 5 in clasament, cu 28 de puncte. Ros-albastrii vin dupa 4 meciuri fara succes in campionat, nereusind sa castige niciun meci in playoff de la reluarea Ligii 1.