Gigi Becali SOCHEAZA! Cum ar fi putut FCSB sa aiba 'cel putin 3 titluri de campioana' in PLUS: "M-ar fi costat foarte putin, trebuia doar sa accept niste lucruri minore"

Gigi Becali spune ca in trecut a avut mai multe oferte de a fi ajutat, iar daca ar fi acceptat aceste propuneri FCSB ar fi putut avea mai multe titluri in palmares in acest moment.

Patronul ros-albastrilor spune ca el si-a dorit intotdeauna o echipa corecta, la care hotia si coruptia sa nu aiba ce cauta. Gigi Becali a dezvaluit in direct la Ora Exacta in Sport ca a avut de-a lungul timpului mai multe propuneri, pe care daca le-ar fi acceptat FCSB ar fi avut sansa sa castige cel putin 3 titluri in plus.

Propunerile primite l-ar fi costat 'foarte putin' pe Gigi Becali, dar si-a dorit sa fie campion in Liga 1 doar cu voia lui Dumnezeu:

"Nu am facut niciodata o nedreptate si nu as fi vrut ca vreodata un jucator pe care eu il doresc sa faca o nedreptate, o hotie, un furt. Nici nu vreau sa castig meciul pe nedrept.

Daca ar fi fost asa, eu as mai fi avut cel putin 3 campionate castigate foarte usor. Si nu as fi facut prea mare pacat. Spre final as fi intervenit simplu si poate m-ar fi costat foarte putin. Dar nu am vrut niciodata sa castig ceva care nu este drept, pe hotie si pe nedreptate.

Pot sa spun ca puteam sa am si mai multe campionate in palmares. Ar fi trebuit doar sa accept niste lucruri minore pentru mine ca sa fiu campion. Si am zis nu, campionul il da Dumnezeu. Daca vrea sa fiu campion, sa ma faca!

Nu are rost acum sa mai vorbim despre astsa, pentru ca dupa o sa spuna ca de ce nu am venit sa spun atunci.

Nu vreau sa am discutii si probleme pentru ca vreau sa spun adevarul si vreau sa fiu drept. Asa s-a ajuns. Vrei sa fii drept, iti fac dosar penal.

Si cand esti drept 100% nu mai stii cum sa faci in tara asta.

Sunt 2-3-5 procurori care sunt rai, nu sunt toti. Iar pe aia, sefii lor trebuie sa ii curete", a spus Gigi Becali in direct la Ora Exacta in Sport.