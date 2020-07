Daniel Pancu sare in apararea lui Gigi Becali! "Valoarea unui antrenor nu sta intr-o diploma! Becali numeste pe cine vrea el!"

Daniel Pancu s-a implicat in scandalul izbucnit in Liga 1 dupa ce Gigi Becali a declarat ca intentioneaza sa-l numeasca antrenor la FCSB pe Mihai Pintilii.

Mai multi antrenori inscrisi la cursurile pentru Licenta PRO au cerut FRF sa nu-i permita lui Pintilii sa lucreze ca antrenor la FCSB, anuntand ca, in caz contrar, vor boicota cursurile.

Daniel Pancu este de parere ca Gigi Becali poate sa numeasca pe oricine vrea antrenor la echipa sa, valoarea unui tehnician nefiind legata de o diploma.

"Cert este ca angajatorul poate sa faca tot ce vrea. In speta, Gigi Becali numeste pe cine vrea el.

Marius Croitoru are (n.r. licenta)? Nu, si a facut o treaba extraordinara la Botosani. Deci, teoretic, daca lui i s-ar fi blocat acesul ca 'principal' n-ar fi putut sa arate cat de bun e. Nu cred ca valoarea unui antrenor sta intr-o diploma.

Radoi a fost indepartat de la FCSB dupa ce a stat doar 5-6 luni, s-a zis ca fiindca nu avea licenta nu putea sa dea indicatii, ca a fost un handicap. Apoi, dupa 2-3 ani, a ajuns la nationala de tineret si a facut performante remarcabile. Are Mirel licenta Pro? N-are si uite ca a jucat semifinala de Euro, a calificat Romania la Olimpiada si a fost numit selectioner la nationala mare. Apoi, Mutu are licenta?

Daca luam lista antrenorilor care au licenta Pro in ultimii ani o sa regăsim zeci carora nu le-a propus nimeni nimic. Repet, nu cred ca licenta face un antrenor mai bun sau mai slab! Deci, daca as fi in locul lui Gigi Becali as proceda fix cum as vrea si as pune pe cine vreau eu, nu as tine cont daca are sau nu licenta", a spus Pancu, pentru GSP.

In plus, fostul fotbalist a declarat ca procedura Federatiei este greoaie si ca blocheaza licentierea.

"Eu m-am apucat de scoala in 2015, acum suntem in 2020 si am abia licenta A. Cea Pro probabil ca o sa o am in 2022. E normal sa fiu nevoit sa astept 7 ani ca sa antrenez in Liga 1?

Sa se ia modelul din Spania. Fotbalistii care au peste 500, 600 de meciuri la nivel de Liga 1 in tara si afara sa urmeze un curs scurt de 5-6 luni pentru licenta Pro. Eu am vrut sa ma înscriu la scoala de antrenori pe finalul carierei de fotbalist si nu mi s-a permis, atunci era interzis de regulament. Acum se poate, stiu ca, de exemplu, Andrei Cristea a inceput deja", a completat acesta.