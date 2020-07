Revine Reghecampf la FCSB?! Raspunsul misterios al lui Gigi Becali: "E posibil asta, nu zic nu!" Anuntul facut de patronul ros-albastrilor

Revenirea lui Laurentiu Reghecampf (44 de ani) la FCSB este tot mai asteptata atat de fanii echipei, cat si de patronul Gigi Becali.

In ultima perioada s-a discutat tot mai mult despre posibila revenire a lui Laurentiu Reghecampf la FCSB. Antrenorul roman este in prezent sub contract cu Al Wasl, insa la finalul intelegerii cu echipa din Emiratele Arabe Unite ar putea sa revina in Liga 1.

Pana atunci, la FCSB sunt asteptati oamenii de incredere ai lui Reghecampf, Toni Petrea si Thomas Neubert.

Gigi Becali nu a exclus varianta revenirii lui Reghecampf la FCSB, dar s-a oferit sa ofere mai multe detalii din cauza faptului ca antrenorul este sub contract in acest moment:

"E posibil asta, nu zic nu. Dar la ora asta nu e nici macar 1%. Dar poate fi. Eu am discutat cu el asta: 'Cum ai veni tu?'. Dar nu neaparat cu gandul de a-l lua. Si nici nu i-am propus asta.

Eu am vorbit cu el si mi-a zis: 'Patroane, nu are rost sa discutam asta pentru ca am contract.'

Din ipotezele pe care noi le calculam aici, unii vin si fac lucruri faptice. Daca ei oamenii nu ma cunosc de atatia ani. Eu cand spun ceva asa e, adica eu nu mint", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.