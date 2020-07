"MM Stoica e un alt om, e schimbat! Stie ce inseamna ascultarea!" Oficialul ros-albastrilor, invoit de la antrenamentul FCSB-ului: ce i-a cerut lui Gigi Becali

Gigi Becali spune ca Mihai Stoica s-a schimbat radical in ultimele doua luni.

Intrebat daca MM Stoica a avut vreun rol in indepartarea lui Bogdan Vintila, Gigi Becali a dezvaluit ca directorul sportiv al ros-albastrilor nu se mai implica in astfel de decizii la echipa.

Gigi Becali spune ca MM Stoica a devenit un om mult mai bun in ultimele doua luni si credinta a fost cea care l-a determinat sa faca aceasta schimbare:

"MM Stoica a avut mentalitatea asta pana acum 2 luni. Sa influenteze el, sa isi puna el.. El de doua luni de zile e alt om, e schimbat. Plus ca el nu a avut niciodata puterea sa se impuna. El ar fi vrut, dar nu-i permiteam eu. Acum nici macar asta nu mai incearca, pentru ca si-a dat seama ca trebuie sa stea in ascultare de stapan. El lucreaza, trebuie sa isi faca serviciul. El s-a imprietenit foarte mult cu Tudor. Aseara au stat 6 ore la baza, au vorbit despre credinta si mi-au cerut binecuvantarea sa nu vina astazi la antrenament ca vor sa mearga la Manastirea Maria Magdalena la Draganesti. Si am zis da. El stie acum ce e ascultarea. Acum nu se mai supara ca v-am zis astea, el inainte se supara. Acum e luminat, a inceput sa se lumineze. El avea un intuneric al mintii", a spus Gigi Becali in direct la Ora Exacta in Sport.