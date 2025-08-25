Ultimul eșec suferit de campioana României l-a făcut pe Gigi Becali să își mai piardă din încredere.

Gigi Becali: ”E prima dată în viaţa mea când spun că mă gândesc la play-off!”

Dacă în urmă cu câteva săptămâni, patronul de la FCSB susținea că nu are nicio emoție în lupta la titlu, acum, finanțatorul campioanei se teme că echipa sa nu va mai prinde play-off-ul.

Becali susține că nu este îngrijorat de faptul că echipa sa a strâns doar șapte puncte, ci de prestația slabă a jucătorilor, care par să nu se mai regăsească în această stagiune.

”Acum nu mă gândesc la campionat, mă gândesc la play-off. E prima dată în viaţa mea când spun că mă gândesc la play-off. Nu e problemă că sunt șapte puncte. Problema e jocul echipei.

Nu poţi să câştigi un meci cu un singur jucător în teren, Tănase. Nu poate Tănase să câştige singur un meci. A jucat şi Toma, n-a pierdut o minge. A jucat şi Lixandru, dar nu poţi în trei jucători să câştigi în meci”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.