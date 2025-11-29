Patronul la FCSB este întrebat constant la fiecare apariție dacă postul lui Elias Charalambous este în pericol, iar finanțatorul campioanei României a spus în repetate rânduri că cipriotul nu va fi demis pentru că el, alături de Mihai Pintilii, este cel care le-a adus roș-albaștrilor două titluri de campioni și o sumă uriașă în conturi.

Elias Charalambous, întrebat din nou despre viitorul său la FCSB

Totuși, speculațiile continuă să apară, mai ales după reacția patronului de după meciul cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1. Acum a venit rândul lui Elias Charalambous să răspundă la această întrebare.

”Simți că postul dumneavoastră este în pericol?”, a fost una dintre întrebările care i-au fost adresate lui Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare meciului cu Farul Constanța.

Tehnicianul cipriot a fost încordat și iritat de întrebările reporterilor pe întreaga durată a conferinței de presă, așa că și la această întrebare a oferit un răspuns glacial, care nu a lăsat loc de interpretări.

”Domnul Gigi Becali a spus clar că voi fi aici până în vară, așa că nu am niciun motiv să vorbesc despre asta. Bine?”, a fost răspunsul lui Elias Charalambous.