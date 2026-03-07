SPECIAL Caz de Dosarele X în fotbalul românesc: nici Hitchcock n-ar fi regizat un asemenea horror!

Caz de Dosarele X în fotbalul românesc: nici Hitchcock n-ar fi regizat un asemenea horror! Superliga
Amir Kiarash
Superliga noastră oferă o poveste dramatică, în acest sezon.

Dacă Sepsi Sfântu Gheorghe a „reușit“ o retrogradare șocantă, în sezonul trecut, acum pare că se prefigurează un caz similar cu FC Botoșani în prim-plan!

Formația moldavă a bifat un nou eșec, astăzi, 0-1 cu Petrolul Ploiești pe teren propriu, în ultima etapă a sezonului regulat. Așadar, nici măcar îndepărtarea lui Leo Grozavu (foto, jos) de pe bancă n-a produs șocul căutat de conducere.

În acest moment, Miron și compania au patru înfrângeri la rând în Superliga noastră. Dar nici măcar această serie neagră, care a trimis FC Botoșani în play-out, nu spune povestea prăbușirii acestei formații, în întregime.

FC Botoșani era pe primul loc la finalul etapei a 15-a!

La cum a pornit gruparea moldavă, în acest campionat, doar un nebun ar fi avut curajul de a paria pe căderea echipei în play-out. Pentru că, la finalul etapei a 15-a, FC Botoșani era pe primul loc, având 32 de puncte, la fel ca și Rapid, cea mai apropiată rivală de pe podium. 

În primele 15 runde, FC Botoșani a înregistrat 9 victorii, 5 egaluri și 1 înfrângere. Singurul eșec a venit împotriva Rapidului, în deplasare, scor 1-2. Atenție: între etapele 9-14, FC Botoșani a înșirat șase victorii!

De când a început însă picajul moldovenilor, demn de Dosarele X? La finalul etapei a 14-a, în care a învins Hermannstadt acasă (2-0), la FC Botoșani s-a întâmplat ceva. Despre care nimeni n-are o idee, nici măcar astăzi, la patru luni și jumătate distanță. Cert e că, după 27 octombrie, FC Botoșani a devenit tot mai vulnerabilă.

Mai întâi, a fost o serie de patru etape cu o singură victorie, 1-0 cu Unirea Slobozia în deplasare (30 noiembrie). După acest rezultat, echipa a încheiat anul cu trei partide, în care a înregistrat două remize și un eșec. 

Nici pauza de iarnă n-a scos FC Botoșani din vrie! În 2026, echipa are nouă meciuri în campionat: 1 victorie (cu Metaloglobus), 1 egal (cu Oțelul), 7 înfrângeri (cu Csikszereda, Universitatea Craiova, FCSB, UTA, U Cluj, Hermannstadt și Petrolul).

Așadar, între etapele 15 și 30, FC Botoșani a mai strâns… 10 puncte! Rezultatul unei astfel de prăbușiri? Echipa e pe locul 9 acum și „tremură“ serios pentru rămânerea în prima ligă!

