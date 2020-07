El e jucatorul cu care Becali isi poate UMPLE BUZUNARELE de bani: "Va deveni cea mai spectaculoasa afacere!" Dezvaluirile impresarului: cine l-a vrut pe Morutan

Olimpiu Morutan este unul dintre cei mai bine cotati jucatori de la FCSB, cu toate ca nu a primit multe minute de joc.

Mijlocasul este vazut ca unul dintre cei mai talentati jucatori ai ros-albastrilor, dupa cum a declarat chiar selectionerul Romaniei, Mirel Radoi in repetate randuri. Fostul selectioner al nationalei U21 a marturisit ca Morutan ar pleca inaintea lui Coman si Man daca ar primi mai multe minute de joc.

Adus de la Botosani in 2018, in jurul lui Morutan s-au starnit diferite controverse. Una dintre ele si cea mai recenta a fost legata de masina pe care si-a achizitionat-o. Chiar Gigi Becali l-a criticat pe mijlocas dupa o prestatie slaba, punand asta pe seama bolidului sau.

Impresarul lui Morutan, Florin Vulturar a vorbit despre jucatorul pe care il are sub contract, despre viitorul acestuia, dar si despre episodul cu masina.

"O neintelegere. Masina n-a costat sub nicio forma cat s-a vehiculat in presa, a fost la mijloc un sponsor, care a oferit un mare discount, iar banii se plateau in cativa ani. Am discutat si cu domnul Becali, a inteles situatia. Si, pana la urma, sunt banii lui, pe care nu-i cheltuie fara minte. Sa stiti ca a investit inainte intr-o casa, mai avem impreuna si mici afaceri imobiliare, asa ca nu e cazul sa-l judecam pe Oli dupa aparente. Nu ia niciodata decizii pripite, stie sa asculte sfaturi, e un baiat inteligent.

Mirel a declarat in repetate randuri ca-i place de Morutan, n-am nicio indoiala ca va fi in lot (n.r pentru Jocurile Olimpice) daca va juca in mod constant la FCSB. Eu am mare incredere in Radoi, chiar daca am avut o retinere atunci cand nu l-a oprit pe Oli pentru Europeanul U21 din Italia. Nu mi-a convenit situatia, avea cifre foarte bune in comparatie cu alti jucatori selectati, dar Mirel mi-a explicat onest cum a vazut el lucrurile, mi-a detaliat criteriile. Mi-a placut pozitia lui si am putut sa-i transmit si eu mai departe jucatorului informatiile corecte.

Gigi Becali spera foarte mult de la el in timp, chiar peste Man. A declarat public asta! Daca va juca in mod constant un sezon, Oli pleaca fara probleme. Va deveni cea mai spectaculoasa afecere pentru FCSB. Acum e abia la 60 la suta din potential si, cu toate astea, sunt deja tatonari externe. De exemplu, s-a interesat cineva de la campioana Danemarcei, FC Copenhaga. Dar nu se pune problema sa fie transferat. Sunt monitorizari incipiente.

E insa un jucator vizibil, placut ochiului, scoate doi-trei adversari din joc, dar trebuie sa se mai maturizeze, sa prinda experienta. Iar cand va fi sa plece, ar fi de preferat un pas intermediar, gen Botosani in Romania, inainte sa tinteasca si mai sus. O formatie de mijlocul campionatului in Spania ar fi, de exemplu, o solutie corecta pentru inceput", a declarat Florin Vulturar pentru Gazeta Sporturilor.

In acest sezon, Morutan a jucat in 26 de meciuri, a inscris doua goluri si a oferit doua pase de gol. Cota mijlocasului este de 800 000 de euro conform Transfermarkt.