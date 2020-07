BREAKING NEWS: Becali schimba capitanul FCSB! Morutan trece de pe banca DIRECT LIDER la FCSB! Anuntul facut de patron

Gigi Becali schimba capitanul!

Banderola va ajunge la Olimpiu Morutan! Chiar daca mijlocasul ofensiv n-a prins echipa decat de 8 ori ca titular in acest sezon, patronul FCSB e sigur ca poate da lovitura cu el!

"Morutan... eu asa-l vad, capitan! Altii zic de experienta, mai batran. La mine, banii! Sper sa iau mai multi bani, capitan Morutan! Si Messi, n-ai vazut? Cel mai valoros de la FCSB, dupa parerea mea, e Morutan. Si Radoi mi-a zis ca daca el joaca, pleaca inaintea tuturor. Vreau sa-l fac eu capitan ca-mi place mie de el! E cuminte, e altceva fata de ce era Radoi, are alta atitudine". a spus Becali.

Patronul ar fi vrut sa-l vada titular pe Morutan la meciul de azi, cu Dinamo. S-a temut de regulament si l-a scos din echipa. FCSB ar fi riscat sa piarda meciul cu 3-0 daca l-ar fi avut pe Morutan pe foaia de meci.

"Nu e ambiguu regulamentul, daca judeci dupa regulamentul disciplinar trebuie sa tii cont de ceea ce scrie acolo. Scrie de o exceptie, ea este in vigoare. Morutan nu o sa joace. Am ales asta ca sa nu fie discutii. Ce rost are sa ne certam? Daca se schimba, atunci ziceti ca se abroga exceptia. Zice in ROAF undeva ca se iau in considerare 'cu precadere reglementarile'. Sunt lucruri diferite, exceptiile sunt exceptii de la reglementari. Cand ma judeci, ma judeci cu regulamentul disciplinar. A fost abrogata? N-a fost! Nici n-ai cu cine sa vorbesti de la FRF, ca nu pot sa te lamureasca. Au schimbat ROAF-ul, dar n-au abrogat regulamentul disciplinar, n-au anulat exceptia. Deci e in vigoare!", a incercat sa explice Becali.