L-a fraierit Gigi Becali pe Iftime? Dezvaluiri de ULTIMA ORA despre transferul lui Morutan la FCSB! Ce clauze are "perla" lui Gigi si de ce patronul FCSB refuza sa mai dea vreun ban

Gigi Becali nu a achitat toti banii pentru transferul lui Morutan.

Romania se afla in plina pandemie de coronavirus, iar presedintele Klaus Iohannis a decretat stare de urgenta. Din cauza faptului ca aceasta pandemie va avea un efect puternic asupra economiei, Gigi Becali a decis sa puna pe hold platile catre alti parteneri si urmeaza sa reduca si salariile jucatorilor de la FCSB.

Potrivit Prosport, Gigi Becali nu a mai vrut sa-i plateasca lui Iftime suma integrala din rata de 100.000 de euro, pe care o mai avea de achitat pentru transferul lui Morutan

"Este adevarat ceea ce spuneti, dar vreau sa va explic cum au stat lucrurile si vreau sa scrieti acolo ca de aceasta data chiar il inteleg pe Gigi Becali. Nu doresc sa se interpreteze acum ca eu am inceput sa ma plang de bani cand in Romania se intampla tot ce se intampla, iar noi trebuie sa ne gandim acum doar la sanatatea oamenilor si trebuie sa stam in case. Este normal ca Gigi sa se gandeasca la stabilitatea lui financiara, asa cum si eu caut solutii pentru Botosani. Voi ati mai arunca cu banii pe fereastra cand nu se stie ce o sa se intample cu fotbalul? Voi credeti ca stie cineva cand se vor relua competitiile? Si atunci cum sa mai arunci cu banii in stanga si in dreapta pana nu se clarifica lucrurile?

Acum vreau sa va explic cum a stat situatia la transferul lui Morutan si ce clauze au mai fost in contract. Cand am pornit cu Gigi Becali discutiile eu am pornit de la suma de 1.500.000 de euro. Insa Gigi mi-a spus ca nu poate sa imi dea acesti bani pentru transferul lui Oli. Atunci am batut palma pe o alta suma, dar am pus in contract niste clauze, iar Morutan daca le indeplinea la FCSB eu puteam sa ma mai aleg cu alti 500 de mii de euro. Stabilisem cu Gigi, ca daca Morutan juca la echipa nationala de seniori a Romaniei eu primeam o suma. Daca Morutan juca in Europa League cu FCSB un numar de meciuri primeam o alta suma. Daca Morutan juca in Liga Campionilor cu FCSB primeam o alta suma.

Daca Morutan juca la FCSB un numar de meciuri primeam o alta suma. Din aceste clauze doar cea cu numarul de meciuri din campionat a fost indeplinita, iar Gigi trebuia sa imi achite 100.000 de euro. Dansul a achitat din acesti bani doar 15.000 de euro, iar apoi am inteles de la presedintele meu Anton, care a vorbit cu Vali Argaseala, ca Gigi Becali a pus stop la plati in aceasta perioada si nu mai vrea sa imi platească restul de bani. Dar eu unul il inteleg si sunt sigur ca ne vom regla atunci cand o sa treacă aceasta criză. Pentru că nici eu nu l-as mai lua acum inapoi pe Morutan la Botosani, daca noi nu vom mai juca fotbal un an. V-am dat si eu asa un exemplu. Nimeni nu stie cand se vor relua competitiile, iar pierderile financiare vor fi foarte mari", a spus Iftime, la Prosport.