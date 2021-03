"CFR e superioara! FCSB poate castiga doar asa!" Care este avantajul campioanei Romaniei inainte de duelul de foc cu FCSB

FCSB se pregateste de duelul cu CFR Cluj, care va avea loc vineri.

Cele doua echipe vin dupa doua victorii obtinute in etapa din weekend a Ligii 1, FCSB castigand cu 1-0 meciul cu UTA Arad, iar CFR impunandu-se cu 4-0 impotriva celor de la Poli Iasi.

Chiar daca se confrunta cu probleme cauzate de noul coronavirus, campioana Romaniei este considerata favorita in derby-ul care va avea loc la finalul acestei saptamani.

Helmut Duckadam a declarat ca CFR Cluj are un avantaj major in fata echipei lui Gigi Becali, motiv pentru care are cele mai mari sanse sa se impuna in meciul de vineri seara.

"CFR Cluj are o banca mult mai puternica! Daca ii scoti pe Morutan si Tanase, nu mai ai jucatori la fel de valorosi la FCSB. Aici e diferenta. FCSB poate castiga in situatia in care jucatori ca Tanase sau Coman se vor ridica la forma lui Olaru si Morutan.

Vor astepta o realizare individuala, CFR este superioara la nivel de echipa", a declarat Helmut Duckadam, potrivit DigiSport.

Meciul dintre FCSB si CFR Cluj este programat vineri, de la ora 20:30, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.